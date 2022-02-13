الفتلاوي: الازمة السياسية في طريقها الى الحلحلة وخيار المعارضة مازال قائماً

2022/02/13 | 08:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان خيار المعارضة السياسية مازال قائما من قبل الاطار التنسقي بشأن المرحلة المقبلة، لافتا الى ان مخرجات العملية السياسية تقود الى حلحلة للازمة الراهنة وانهاء حالة الانسداد خصوصا مابين الاطار والتيار.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “التيار الصدري بدا واضحا انه يحاول الانسجام مع الاطار التنسيقي […]

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