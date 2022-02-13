إحباط محاولة تهريب شاحنتين مخالفة للضوابط في منفذ طريبيل

2022/02/13 | 08:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، إحباط محاولة تهريب شاحنتين مخالفتين للضوابط في منفذ طريبيل الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “مفارزها تمكنت من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ طريبيل الحدودي من ضبط شاحنتين خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب مخالفة لشروط وضوابط […]

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