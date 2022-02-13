الكعبي: تقديم مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية كفيل بحل الازمة في البيت الكردي

2022/02/13 | 08:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان التحركات داخل البيت الكردي لايجاد مرشحين جدد كفيل بحل الازمة بين الاطراف المتنازعة، لافتا الى ان طرح الاسماء الجديدة سيقود الى حلحلة الامور بين الديمقراطي والاتحاد الوطني في بغداد وداخل الاقليم.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “تحرك الاحزاب الكردية نحو تقديم مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية […]

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