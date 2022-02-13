تضامناً مع الاحتجاجات ضد منع الحجاب في جنوب الهند! - التيار الماركسي الأممي

2022/02/13 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيار_الماركسي_الأممي حظر الحجاب من قبل حكومة حزب الشعب الهندي (BJP) في ولاية كارناتاكا، جنوب الهند، هو استمرار للسياسة الدنيئة للطبقة السائدة في الهند لتقسيم الناس على أساس الدين.



هذا هو إرث أسلوب “فرق تسد” للإمبريالية البريطانية، والتي عمدت على نشر الكراهية الدينية في جميع أنحاء المنطقة، والتي اتخذها نظام مودي إلى حد جديد.



خلال فترة حكم المؤتمر الوطني الهندي، استخدم نفس التكتيك لضمان استمرار حكم رأس المال في هذا ......





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