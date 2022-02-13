على قارِعةِ التمنِّي... نصٌّ شعري. - مديح الصادق

2022/02/13 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديح_الصادق على قارِعةِ التمنِّيأُناديكِ، يا مرأةً مِنْ زمنِ الأُمنياتِفاضغِي لي...



لا تبكِيأرهفِي السمعَ، أرجوكِ، فلستُ مُعاتباًأنا، إنْ طرقتُ بابَكِ، أمسِعَنْ رشفةٍ بها، أُطفئُ ما تركتْ بيَ العِجافُنبعِكِ الذي طمحتُ لأنِّيَ منهُ أوَّلَ شاربٍبهذا طمعتُ، وبالكثيرِ منكِ طافتْ أحلاميشُبّاكُكِ المَرمرُ يشهدُنديميَ، والليلُ حارسٌ، وما سُمِّينَ بناتِ نَعشِأعدُّ الغارباتِ من ......





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