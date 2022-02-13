إحباط محاولة تهريب بمنفذ طريبيل الحدودي مع الاردن

2022/02/13 | 08:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن من ضبط شاحنتين خارج الحرم الجمركي بمنفذ طريبيل معدتين للتهريب ومخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.وذكرت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “ومن خلال الكشف والمطابقة تبين وجود تغيير في وصف المادة المحملة من (بروتين الصويا) والمصرح بها في المعاملة الجمركية المنجزة (نكهات غذائية) ولا توجد […]

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