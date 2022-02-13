القبض على متهم بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة في البصرة

2022/02/13 | 08:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ القت القوات الامنية في محافظة البصرة، اليوم الاحد، القبض على متهم بحوزته اربعة آلاف حبة مخدرة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة تمكنت من القاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة”.وأضافت انه “تم ضبط اربعة الاف حبة مخدرة من المؤثرات […]

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