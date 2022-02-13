أمريكا تخرج بعض قواتها من أوكرانيا.. ووزارة الدفاع توضح

2022/02/13 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" عن إخراج بعض قواتها الموجودة على الأراضي الأوكرانية في خطوة تأتي مع استمرار المخاوف من غزو روسي محتمل.

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