سكولز: الألماني رانجنيك يفتقد لخبرة التدريب

2022/02/13 | 08:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع انتقد بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، المدرب الألماني للفريق رالف رانجنيك عقب التعادل أمام ساوثهامبتون (1-1) في الجولة الـ25 من البريميير ليج، حيث قال إنه مدير رياضي، وليس مدرباً.وقال سكولز في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب "أولد ترافورد": " رحيل سولسكاير كان منتظراً فالجميع كان يتوقع ذلك، لكننا كنا نقول: ما هي الخطة؟ يجب أن تكون هناك خطة.يجب أن يكون هناك مدرب من الطراز الأول لإنعاش هذا النادي ".وأضاف سكولز "هذا هو مانشستر يونايتد.يجب أن يكون لديك الأفضل دائماً، وليس عدم وجود خطة، وجلب مدير رياضي درب لمدة عامين فقط خلال آخر 10 سنوات".وأوضح سكولز " لا أريد أن تفهم تصريحاتي خطأ، هو يعجبني، ولكن يبدو أنه يفتقد لخبرة التدريب خلال آخر 5 أو 6 سنوات ، الفريق يلعب بشكل فردي، وهذا ما صنع الفارق اليوم أمام ساوثهامبتون ".وسجل اليونايتد خلال المباريات الـ10 تحت قيادة رانجنيك في البريميير ليج، 14 هدفاً، وهو الرقم الأقل منذ فترة طويلة لأي مدرب يقود الفريق خلال نفس الفترة.ويحتل "الشياطين الحمر" المركز الخامس برصيد 40 نقطة، ويبتعد بفارق 20 نقطة كاملة عن جارة وغريمه مانشستر سيتي، متصدر البطولة.المصدر/ كورة

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