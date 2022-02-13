2022/02/13 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات البصرة تنوه عن تفجير مسيطر عليه خلال ساعات

ظهرت المقالة عمليات البصرة تنوه عن تفجير مسيطر عليه خلال ساعات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة تنوه عن تفجير مسيطر عليه خلال ساعات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة تنوه عن تفجير مسيطر عليه خلال ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).