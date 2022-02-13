الحياني: الحشد الشعبي يتواجد بالانبار بشكل قانوني وينفذ عملياته وفقاً للأوامر

2022/02/13 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، ان الحشد الشعبي، يتواجد بالانبار وفقا للقانون وينفذ عملياته بناءً على اوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة.وقال الحياني لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الاصوات النشاز بدأت تظهر بعد تحركات الحشد الشعبي في الانبار من اجل تعزيز الامن والقضاء على اي تواجد او تحرك ارهابي”.واضاف ان […]

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