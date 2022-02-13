2022/02/13 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، الأحد، الحكومة الاتحادية بضرورة إنهاء الإجحاف بحق المحافظة التي تعتبر رئة العراق الاقتصادية ، مشيرا إلى أن نسب الاصابات بالسرطان زادت بشكل كبير وعلى الحكومة تعويض المتضررين جراء تلوث البيئة.وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة/ ان “اعضاء مجلس النواب لاسيما الممثلين عن البصرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة يطالب الحكومة بتعويض المتضررين جراء الاستخراجات النفطية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة يطالب الحكومة بتعويض المتضررين جراء الاستخراجات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).