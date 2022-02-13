ترامب يدخل على خط أزمة أوكرانيا: بوتن تشجع بعد الانسحاب من أفغانستان

2022/02/13 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تشجع على غزو أوكرانيا، بعدما لاحظ الانسحاب الأميركي من أفغانستان العام الماضي.وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أن “الولايات المتحدة، ما كانت لتكون بهذا الضعف في أزمة أوكرانيا، لو كان هو في البيت الأبيض”.ويوجه ترامب عمليا في كلامه […]

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