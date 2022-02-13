العثور على مخلفات حربية غرب ذي قار

2022/02/13 | 09:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..افاد مصدر في قيادة شرطة ذي قار، الاحد، بالعثور على مخلفات حربية للجيش السابق في منطقة الكطيعة غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/، ان ” الكوادر الهندسية التابعة شركة نفط ذي قار وشرطة المحافظة عثرت اثناء عملها على 25 رمانة يدوية من مخلفات الجيش السابق في منطقة الكطيعة الحدودية بين […]

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