تعرف على أسعار صرف العملة في بغداد والمحافظات - عاجل

2022/02/13 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رصدت وكالة (بغداد اليوم) أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسلنا إن سعر الصرف شهد اليوم أيضاً استقراراً لليوم الخامس على التوالي، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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