بعد وصول سعر البرميل الى 95 دولار هل سيتم إعادة سعر الصرف؟

2022/02/13 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضو مجلس النواب مديحة المكصوصي، اليوم السبت، إمكانية اعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق ولكن ليس في الوقت الحالي.

وقالت المكصوصي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "رفع سعر الدولار كان بسبب انخفاض اسعار النفط اما الآن فإن اسعار النفط مرتفعة جداً وتستوجب إعادة سعر صرف الدولار الى سعره السابق".

وأَضافت، أن "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال كما ان الوضع السياسي مضطرب لذلك فأنه من المستبعد إعادة سعر الصرف قبل تشكيل الحكومة الجديدة".

وبينت المكصوصي، أن "الكثير من الكتل السياسية وعدت الشعب العراقي بالعمل على اعادة سعر الصرف مثلما عملت على رفعه سابقاً".

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