روسيا تجري تدريبات واسعة النطاق في البحر الاسود

2022/02/13 | 09:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال قسم الدعم الاعلامي باسطول البحر الاسود، إن أكثر من 30 سفينة تابعة للأسطول غادرت سيفاستوبول ونوفوروسيسك لتنفيذ تدريبات في اطار المناورات واسعة النطاق للبحرية الروسية.وحسب بيان للدعم الاعلامي، توجهت السفن الحربية ووحدات القوات الساحلية التابعة لاسطول البحر الاسود، الى ميادين التدريب البحرية لبدء المرحلة الاولى من التدريبات، التي تجري تحت قيادة قائد الاسطول ايغور اوسيبوف.وتهدف هذه التمرينات، للتدرب على الدفاع عن الساحل البحري لشبه جزيرة القرم، وقواعد القوات التابعة لاسطول البحر الاسود، وكذلك منشآت ومواقع القطاع الاقتصادي للبلاد، وطرق الاتصالات البحرية، والمجالات الاقتصادية البحرية، ضد التهديدات العسكرية المحتملة من جانب العدو المفترض.وستقوم السفن والطائرات الحربية والقوات الساحلية التابعة للاسطول، خلال التدريبات، بتنفيذ عمليات رمي مدفعي وصاروخي ضد الاهداف البحرية والساحلية والجوية.وتتضمن مجموعة السفن المشاركة، اكثر من 30 سفينة حربية تشمل الفرقاطات وسفن الدوريات وسفن الصواريخ الصغيرة، وقوارب الصواريخ وسفن الانزال والسفن الصغيرة المضادة للغواصات وسفن مكافحة الالغام./ انتهى9

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