أرادا بعض الأدرينالين.. شقيقان يحلقان بطائرة معصوبي العينين.. كيف تمكنا من الهبوط على المدرج؟

2022/02/13 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام شقيقان بقيادة طائرة معصوبي العينين.وبعد شهور من البحث والتدريب على أجهزة المحاكاة، كان من الواضح أن هذه الفكرة كانت ممكنة بالفعل.وهبط الشقيقان بأمان على المدرج في مطار ميامي التنفيذي بأمريكا.

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