2022/02/13 | 09:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2022 رسميًا، ويقول خبراء الصحة إنك أيضًا يمكنك أن تفوز بالميدالية الذهبية عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي صحي.ووفقًا لأخصائيي التغذية، إذا كنت تريد أن تأكل مثل رياضي أولمبي، فأنت بحاجة إلى ملء طبقك بمزيج من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، والتأكد من عدم تفويت وجبات الطعام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تريد أن تأكل مثل رياضي أولمبي؟ هذا ما يجب عليك تضمينه في نظامك الغذائي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تريد أن تأكل مثل رياضي أولمبي؟ هذا ما يجب عليك تضمينه في نظامك الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).