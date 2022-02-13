بعد كندا وفرنسا.. مظاهرات ضد اللقاحات في نيوزيلندا

2022/02/13 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتمكن إعصار دوفي الذي تسبب الأحد بانقطاع في التيار الكهربائي وبانزلاقات للتربة وبعمليات إجلاء في أنحاء نيوزيلندا، من ردع المتظاهرين المناهضين للقاحات كوفيد الذين يُخيّمون خارج البرلمان منذ ستة أيام.

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