بارزاني يقدم مقترحات للتخلي عن رئاسة الجمهورية

2022/02/13 | 09:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل تصريحات قادة الديمقراطي تشير إلى أن زيباري هو المرشح الوحيد للمنصب.

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