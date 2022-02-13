كردستان تحذر من ارتفاع أسعار الدجاج وتطالب بفتح الاستيراد من إيران

2022/02/13 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..وجهت جمعية حقول الدواجن في إقليم كردستان ،الأحد، تحذيراً إلى وزيرة الزراعة في الإقليم بيكرد طالباني، والوحدات الإدارية ضمن حدود محافظة السليمانية من احتمالية ارتفاع أسعار الدجاج الحي، داعية الى فتح ابواب الاستيراد من ايران.وذكر رئيس الجمعية ناظم عبدالله الجاف في بيان تلقته /المعلومة/، إن “سعر الطن الواحد من العلف ارتفع إلى […]

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