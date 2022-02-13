الاعمار تعلن إنجاز 58% من مشروع مجاري ايسر الموصل

2022/02/13 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، إنجاز 58% من مشروع المجاري في الجانب الايسر من مدينة الموصل.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنها “تواصل تنفيذ مشروع الخطوط الناقلة الثقيلة مع أربع محطات رفع، أيسر مدينة الموصل في محافظة نينوى”.وأضافت ان “العمل متواصل في المشروع ليلاً ونهاراً، وبأكثر […]

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