علماء فلك يرصدون اصطدام حطام الكواكب بنجم

2022/02/13 | 09:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تمكن علماء الفلك لأول مرة من متابعة اصطدام حطام الكواكب بالقزم الأبيض G29-38 وتشير مجلة Nature، إلى أن علماء جامعة ووريك البريطانية تمكنوا لأول مرة من رصد ومتابعة عملية اصطدام حطام الكواكب بسطح القزم الأبيض G29-38.وتضيف، اكتشف العلماء أشعة سينية منبعثة من القزم الأبيض G29-38 بواسطة المرصد Chandra الفضائي.وهذا […]

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