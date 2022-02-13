حريق ضخم يلتهم “مخازن الكيمياوية” في الزعفرانية جنوبي بغداد

2022/02/13 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اندلع حريق كبير في “مخازن الكيمياوية”، اليوم الاحد، تحتوي على مواد غذائية في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد وقال مصدر، إن “اعمدة الدخان تصاعدت لارتفاع كبير في سماء العاصمة اثر الحريق الكبير الذي اندلع في “مخازن الكيمياوية بمنطقة الزعفرانية جنوب غربي بغداد”.وبين المصدر ” ان فرق الدفاع المدني ما زالت تحاول السيطرة على […]

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