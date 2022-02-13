اخماد حريق اندلع في مخرن تجاري شرقي بغداد

2022/02/13 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

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سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل مخزن عملاق متخذ لخزن " الچبس".

وقال بيان للدفاع المدني، ان "المخزن بمساحة ( 1,500) متر مربع مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد".

وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشار النيران إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث واخمدت الحريق بعد أن نفذت عمليات الاقتحام المباشر وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشار الى "طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق".

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