خبير اقتصادي يقدم اقتراحا للحكومة لتصفير ديونها الداخلية

2022/02/13 | 09:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي ، اهمية تصفير الديون الداخلية للحكومة في ظل تسويتها للديون الخارجية الكويتية ، مقترحا على الحكومة الحالية المباشرة بتصفير ديونها الداخلية عن طريق تسوية مالية شاملة بان تسدد وزارة المالية هذه الديون عن طريق نقل جزء من ممتلكاتها المادية لصالح تلك الجهات.وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" في ظل نجاح الحكومة باستثمار الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط لتصفير ديون الكويت والمضي نحو تسديد الديون الخارجية الاخرى ، يمكن للحكومة المباشرة بتصفير ديونها الداخلية عن طريق تسوية مالية شاملة بان تسدد وزارة المالية هذه الديون عن طريق نقل جزء من ممتلكاتها المادية لصالح تلك الجهات ، وبهذا يتم إطفاء تلك الديون و تحرير الاقتصاد العراقي واعطاء فرصة لتحويل النظرة لكي تكون اكثر إيجابية لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وهي الوسيلة الأسرع في امتصاص البطالة وتعظيم قدرة الاقتصاد العراقي على المنافسة ".وتابع الخبير الاقتصادي :ان" موقع العراق الجغرافي غير المستغل ووجود ثروات معدنية هائلة احد اهم مصادر جذب الاستثمار حاليا ، و تدريجيا يمكن للعراق ان يصبح عاصمة الاقتصاد العالمي بوقت قياسي"./انتهى8

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