صحيفة: بايدن حدد موعد

2022/02/13 | 09:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، موعد "غزو" روسيا لأوكرانيا في 16 شباط الجاري.ووفقا للصحيفة، اختلف الأوروبيون مع بايدن، في تقدير توقيت وحتمية التصعيد، وشدد أحد المسؤولين الأوروبيين على أن الاتحاد الأوروبي "لن يبتلع" مثل هذه الأشياء.وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة لم تحددها: "خلال حديثه مع القادة الغربيين، الذي استمر ساعة، حدد الرئيس بايدن يوم 16 شباط موعدا للهجوم الروسي".ونقلت الصحيفة، عن العديد من المسؤولين الأمريكيين، أن "روسيا ستشن هجومها على أوكرانيا في وقت مبكر من 16 شباط الجاري وأخطرت واشنطن الحلفاء أنه قد تسبق ذلك سلسلة من الضربات الصاروخية والهجمات الإلكترونية".ونوهت الصحيفة بأن محاوري بايدن شككوا بمعطيات المخابرات الأمريكية.وقالت: "أشار الأوروبيون إلى أن لديهم معلومات مغايرة ، حيث قال مسؤول بريطاني إنه لديهم تفسيرات مغايرة للمعلومات الاستخبارية المتعلقة بيوم 16 شباط ".من جانبها، أشارت وكالة بلومبرغ الأمريكية، التي سبق أن أبلغت عن طريق الخطأ عن بدء عملية "غزو" روسيا لأوكرانيا، إلى أن "الهجوم" سيحدث في يوم 15 شباط.من جهتها تؤكد روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تنوي مهاجمة أوكرانيا.وفي هذا السياق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة إن "هستيريا البيت الأبيض لها دلالتها أكثر من أي وقت مضى، وأن الأنجلوساكسونيين يريدون الحرب مهما كان الثمن، والاستفزازات والتضليل والتهديدات هي الوسيلة المفضلة لهم لحل قضاياهم".وأضافت أن "الآلة العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة لحصد الأرواح من جديد.والعالم كله يتابع كيف تكشف عن نفسها العسكرة والمطامع الإمبريالية"./انتهى9

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