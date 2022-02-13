عمليات البصرة تنوه إلى تفجير مسيطر عليه في الشلامجة

2022/02/13 | 09:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نوهت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأحد، إلى تفجير مسيطر عليه في الشلامجة.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سريَّة الهندسة التابعة لقيادة عمليات البصرة ستقوم بعمليات تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية ضمن مناطق الشلامجة اليوم”.وأشارت إلى أن “التفجير سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة”.

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