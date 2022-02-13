سحقها وحطمها بثوان.. شاهد لحظة اصطدام قطار مسرع بطائرة علقت أمامه

2022/02/13 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مرعبة وقعت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، رصدت كاميرا لحظة اصطدام قطار مسرع بطائرة علقت بمساره بعد سقوطها، بينما كان قائدها لايزال محاصرًا بداخلها، وفي آخر لحظات تم إنقاذ قائد الطائرة من موت محقق بفضل الجهود البطولية لضباط شرطة لوس أنجلوس الذين كافحوا لإخراجه من بين الحطام.

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