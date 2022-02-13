لهذا السبب.. القوات الامنية تقطع طريق بغداد الناصرية الدولي

2022/02/13 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لهذا السبب..القوات الامنية تقطع طريق الناصرية بغداد الدولي

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القوات الامنية تقطع طريق بغداد الناصرية الدولي أولاً على ايرث نيوز.

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