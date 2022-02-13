حريق في مخزن تجاري شرقي بغداد

2022/02/13 | 10:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني طالبت بفتح تحقيق.

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