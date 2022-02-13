تحذيرات من الانقسام السياسي الشيعي وانعكاساته على المحافظات الجنوبية

2022/02/13 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذرت أوساط سياسية من الانقسام الشيعي – الشيعي على المستوى السياسية وانعكاساته على المحافظات الجنوبية، مشددة على ضرورة تقديم التنازلات من قبل بعض الأطراف لخدمة هذه المحافظات بدلا من ذهاب البلاد نحو المجهول.وقال النائب السابق عدي الشعلان لـ /المعلومة/، ان “الأطراف الشيعية يجب ان تقدم التنازلات لبعضها البعض من اجل تقديم المصلحة […]

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