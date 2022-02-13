الاعمار تتحدث عن مشروع ماء الناصرية: العمل مستمر بوتيرة عالية

2022/02/13 | 10:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تواصل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تنفيذ مشروع ماء الناصرية في محافظة ذي قار، بطاقة تصميمية تبلغ 10000م3/ الساعة.وذكر المركز الاعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “المشروع يُشيد على مساحة تبلغ 50 دونماً، ويوفر الماء الصالح للشرب لنحو 800 الف نسمة من اهالي اقضية الناصرية وسوق الشيوخ والشطرة والبطحاء”.[…]

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