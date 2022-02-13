رئيس كتلة يكشف عن ‏مساعٍ نيابية لاعادة سعر صرف الدولار امام الدينار

2022/02/13 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف رئيس كتلة الصابئة المندائيين النيابية أسامة البدري ، الاحد ، عن توجه مجلس النواب الى اقرار اعادة سعر صرف الدولار امام الدينار الى سابق عهده بسبب تضرر المواطن، مبينا ان إعادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار اضر كثير بالسوق.وقال البدري في تصريح لـ / المعلومة/ ان “هناك تحركات نيابية لإرجاع […]

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