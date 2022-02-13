الاعلام الامني تعلن احباط استهداف رتل لوجستي بعبوتين في المثنى

2022/02/13 | 10:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات تحبط محاولة استهداف رتل لوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى

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