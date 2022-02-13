ترجيحات نيابية بتأجيل حسم قضية زيباري الى موعد اخر لهذا السبب

2022/02/13 | 10:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , الاحد , تأجيل البت في قضية مرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية الى موعد اخر , مبينا ان المحكمة الاتحادية ستنظر للدعوى من الجانب المهني وان قرارها سيكون بعيدا عن المجاملات السياسية .وقال الصيهود في تصريح لـ / المعلومة […]

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