تحديد أول دليل على إصابة الديناصورات بعدوى تشبه الإنفلونزا قبل 150 مليون عام

2022/02/13 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حدد العلماء أول دليل على أن الديناصورات تمكنت من النجاة من جائحة الإنفلونزا قبل نحو 150 مليون عام.واكتشف العلماء دليلا أحفوريا على وجود مرض تنفسي شبيه بالإنفلونزا في عظام نوع طويل العنق من الديناصورات العاشبة المعروفة باسم سحليات الأرجل أو الصوروبودا، والملقبة باسم “دوللي”، والتي عاشت منذ نحو 150 مليون […]

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