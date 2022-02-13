احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى

2022/02/13 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، عن إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى واثناء المسح الميداني المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".

وأضافت أن "القوات تمكنت من تفكيك احدهما موقعيا وتفجير الاخرى تحت السيطرة من قبل خبير المتفجرات".

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