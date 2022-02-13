البدء باعمار وترميم معبد لالش الايزيدي في نينوى

2022/02/13 | 10:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مستشار المجلس الروحاني الايزيدي، كريم سليمان ،عن الشروع باعمار ماتبقى من دمار في معبد لالش في ناحية بعشيقة، 20كم شمال الموصل.وقال سليمان للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن" مبادرة الاعمار مدعومة من قبل البنك المركزي العراقي اضافة لاتحاد المصارف العراقية لاعمار معبد لالش، اكبر المعابدة الايزيدية في ناحية بعشيقة "./ انتهى

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