القبض على متهم بحوزته كمية من الحبوب المخدرة

2022/02/13 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة، خلال عملية نوعية أمنية من القاء القبض على متهم، وضبطت بحوزته كمية من الحبوب والمواد المخدرة.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة المخدرات من ضبط 4 الاف حبة مخدرة من المؤثرات العقلية”.وأشار الى “احالة المتهم إلى القضاء …

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