2022/02/13 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، اندلاع حريق في مخزن تجاري شرقي بغداد، فيما تمكنت فرقها من اخماد النيران.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريقا اندلع داخل مخزن عملاق متخذ لخزن الچبس بمساحة (1,500) متر مربع، مشيد من الواح السندويج بنل …

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