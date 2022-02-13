2022/02/13 | 10:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية، بوقف سياسة ترهيب الصحفيين في الأنبار الذين يوجهون نداءات إستغاثة لايجيب عنها أحد بسبب التخويف الذي يمارس ضدهم من جهات سياسية وامنية ومسؤولين في دوائر الدولة الرسمية، بحسب بيان رسمي من المصدر.واكد المرصد في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إن “آخر هذه العمليات هو إعتقال الصحفي أحمد الفهد […]

ظهرت المقالة المرصد العراقي يطالب بالافراج عن صحفي سجن مع ارهابيين في الانبار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد العراقي يطالب بالافراج عن صحفي سجن مع ارهابيين في الانبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد العراقي يطالب بالافراج عن صحفي سجن مع ارهابيين في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).