السعودية.. تداول فيديو لمواطن و3 مقيمين وممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة والإسلامية.. والداخلية ترد

2022/02/13 | 10:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصا بقوم بأعمال مخلة بالآداب العامة والإسلامية الأمر الذي اثار تفاعلا.

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