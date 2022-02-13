2022/02/13 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت منظمة نداء جنيف مؤتمرها عن دور

المراجع و رجال الدين في دعم قضايا

النازحين بحضور عدد من الشخصيات

الدينية ومنظمات المجتمع المدني فضلا

عن مشاركة العتبة الحسينية المقدسة.

وقال المدرب الدولي في الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في النجف الأشرف مؤتمر تحت عنوان( دور المراجع ورجال الدين في قضايا النازحين)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في النجف الأشرف مؤتمر تحت عنوان( دور المراجع ورجال الدين في قضايا النازحين)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).