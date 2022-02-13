احباط محاولة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي في المثنى - عاجل

2022/02/13 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، احباط محاولة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى واثناء المسح الميداني المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".

وأشارت الخلية إلى أنه "تم تفكيك احدهما موقعيا وتفجير الاخرى تحت السيطرة من قبل خبير المتفجرات".

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