رصد كميات كبيرة من مواد كيمياوية منتهية الصلاحية في حقل الحلفاية

2022/02/13 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية بيئة محافظة ميسان، الاحد، عن رصدها لكميات كبيرة من المواد الكيمياوية منتهية الصلاحية مخزونة بطريقة غير نظامية تعود لإحدى الشركات الصينية العاملة في حقل الحلفاية النفطي.وقال مدير بيئة المحافظة باسم محمد في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية اطلعت عليه /المعلومة/ إن “الفريق المختص بحصر ومعالجة وإتلاف المواد الخطرة والكيمياوية من وزارة البيئة […]

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