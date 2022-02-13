2022/02/13 | 10:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذرت يلينا تساريفا المختصة في طب الأعصاب وعلوم النوم، من أن الوضع غير الصحيح أثناء النوم يمكن أن يسبب عدم الراحة ويسهم على المدى الطويل في الإصابة بأمراض خطيرة.ونوهت بأن الناس غالبا ما يعتادون على النوم في نفس الوضع، لكن في بعض الأحيان قد يضر ذلك بصحتهم.على سبيل المثال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختصاصية تحذر من أخطر وضعيات النوم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختصاصية تحذر من أخطر وضعيات النوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).