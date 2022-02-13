2022/02/13 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الإصلاح والتغيير خلقه وسببه جوع وفقر وحرمان عشرة ملايين عراقي فجرت ثورة الجوع والغضب التشرينية وسببت الوعي واليقظة لدى جماهير الشعب الواسعة التي استمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح ومعوق وعشرات المخطوفين من النشطاء وأفرزت الانتخابات المبكرة التي تجاوب معها أكثرية أبناء الشعب العراقي وكانت نتائجها متجاوبة ومتعاطفة مع الإصلاح والتغيير وكانت انتخابات ديمقراطية ونزيهة ونظيفة 10 ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصلاح والتغيير مصطلح عراقي فرضته جماهير الشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصلاح والتغيير مصطلح عراقي فرضته جماهير الشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).