تهيئة الأراضي الخاصة بمشروع المدارس الصينية في بغداد

2022/02/13 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية تربية الكرخ الثانية، عن استكمال تهيئة ثماني قطع أراض من أصل عشر، مخصصة لبناء المدارس وفق الرقعة الجغرافية لها، ضمن المشروع الصيني لتشييد 1000 منها في البلاد.وقال مدير عام المديرية قيس الكلابي لـ”الصباح” اطلعت عليه /المعلومة/ إنه “تمت تهيئة ثمان من أصل عشر قطع أراض، لبناء مدارس في حي الجهاد من […]

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